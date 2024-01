Salah przedwcześnie wróci do klubu? Tak wygląda plan jego gry na PNA

Mohamed Salah doznał kontuzji w meczu drugiej kolejki Pucharu Narodów Afryki. Kapitan reprezentacji Egiptu może zostać odesłany do klubu. W związku z jego rehabilitacją został opracowany konkretny plan.

IMAGO / Newscom World/ Kim Price Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah w meczu z Ghaną na PNA doznał urazu mięśniowego

Kapitan reprezentacji Egiptu będzie wyłączony z gry przez kilkanaście dni

31-latek może wrócić do Liverpoolu i przejść rehabilitację na Anfield Road

Salah ma wrócić na finał PNA

Mohamed Salah to kapitan i niekwestionowana gwiazda reprezentacji Egiptu. 31-latek swoją ogromną rolę w zespole Faraonów dobitnie potwierdził w starciu pierwszej serii zmagań Pucharu Narodów Afryki z Mozambikiem, w który zaliczył asystę i strzelił gola. W spotkaniu z Ghaną nie zdołał wziąć udziału w akcji bramkowej swojej ekipy, ponieważ jeszcze przed przerwą musiał opuścić boisko z powodu kontuzji.

Liverpool chce, by napastnik wrócił do klubu i tutaj odbył rehabilitację. Plan The Reds zdradził podczas konferencji prasowej Jurgen Klopp. Niemiecki szkoleniowiec poinformował, że “jeszcze nic nie zostało w pełni ustalone”.

Jeżeli Salah będzie zdolny do gry odpowiednio wcześnie, ma dołączyć do kardy na mecz finałowy. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak Egipt poradzi sobie w turnieju.