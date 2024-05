Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Brighton docenia zainteresowanie De Zerbim, ale wierzy, że Włoch zostanie

Brighton rozpoczęło pracę nad budową kadry oraz planowaniem nowego sezonu. Mimo dużego zainteresowania, jakim cieszy się Roberto De Zerbi angielski klub w pierwotnych założeniach bierze pod uwagę sytuację, w której Włoch kontynuuje pracę z zespołem. O plotkach na temat odejścia 44-latka z Amex Stadium wypowiedział się dyrektor generalny. Paul Barber przyznał, że choć takie informacje pochlebiają Brighton, to są one również frustrujące.

– Myślę, że mówiliśmy to już wiele razy. Im większe sukcesy odnosimy, tym wyższa jest nasza pozycja. Oczekujemy, że nasi najlepsi ludzie, niezależnie od tego czy zawodnicy, trenerzy czy personel będą zwracać na siebie uwagę. To komplement, ale również jest to dla nas frustrujące. Jednak bierzemy pod uwagę takie okoliczności – powiedział Paul Barber na łamach TalkSport.

– Mam nadzieje, że Roberto będzie tutaj przez długi czas. Jest tutaj szczęśliwy, wykonuje świetną pracę. Fani go kochają, a zawodnicy kochają go jeszcze bardziej. Mamy nadzieję, że zostanie tutaj na długo – stwierdził dyrektor Brighton.

Roberto De Zerbi wymieniany jest w kontekście pracy z takimi klubami jak Juventus, AC Milan czy Chelsea. Na ten moment wciąż nie wiadomo gdzie będzie pracował w przyszłym sezonie, lecz nurtująca kwestia powinna zostać rozwiązana w następnych tygodniach.