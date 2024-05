Borussia Dortmund, mimo że była skazywana na pożarcie w konfrontacji z PSG jako pierwsza trafiła do siatki rywala. Bramkę w 36. minucie meczu zdobył Niclas Fullkrug.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niclas Fullkrug

Fullkrug wyprowadził BvB na prowadzenie

Borussia Dortmund w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów podejmowała u siebie Paris Saint-Germain. Choć podopieczni Edina Terzicia przystępowali do rywalizacji na Signal Iduna Park w roli underdoga, to nie dali się stłamsić teoretycznie silniejszym rywalom. BvB po zaskakującym zwycięstwie z Atletico Madryt po raz kolejny sprawiła olbrzymią sensację. Za sprawą Nicklasa Fullkruga zespół z Dortmundu wyszedł na prowadzenie w 36. minucie spotkania.

Dortmundczycy wykorzystali błędy w obronie gości i niespodziewanie jednym podaniem znaleźli się pod bramką Donnarummy. Akcję rozpoczął Nico Schlotterbeck, który posłał mierzone długie podanie w kierunku Fullkruga. Napastnik gospodarzy uniknął pułapki ofsajdowej i znalazł się oko w oko z włoskim golkiperem. Po przyjęciu piłki nie zastanawiał się zbyt długo i oddał mocny strzał z lewej nogi. Futbolówka po uderzeniu Niemca przeleciała pod ręką golkipera PSG i zatrzepotała w siatce.

𝐁𝐨𝐫𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚 𝐃𝐨𝐫𝐭𝐦𝐮𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐢!



Nico Schlotterbeck z kapitalną asystą, Niclas Fullkrug trafia do siatki 💥



📺 Polsat Sport Premium 1 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/jYiJpQ0p5l — Polsat Sport (@polsatsport) May 1, 2024

Dla Nicklasa Fullkruga było to 16. trafienie w tym sezonie w barwach Borussii Dortmund. 31-latek na swoim koncie ma również zapisane 10 asyst. Łącznie wystąpił w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach. Dla Die Borussen gra od tego sezonu, gdy przeniósł się za 16,5 miliona euro z Werderu Brema. W poprzednim klubie spędził cztery lata, lecz była to jego druga przygoda z tym klubem, bowiem swoją karierę rozpoczynał w Bremie.