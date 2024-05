Chelsea jest coraz bliżej podjęcia decyzji o rozstaniu z Mauricio Pochettino. Jak podaje włoska gazeta Tuttosport na listę życzeń trenerów The Blues trafił Thiago Motta.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea poważnie interesuje się zatrudnieniem Thiago Motty

Mauricio Pochettino przychodząc do Chelsea w roli nowego szkoleniowca, miał za zadanie przywrócić klub na należyte mu miejsce. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała zarówno plany klubu, jak i przygodę Argentyńczyka na Stamford Bridge. The Blues ponownie rozczarowali w Premier League, a na dodatek gra w Europie w przyszłym sezonie stoi pod znakiem zapytania. Wobec tego władze klubu poważnie myślą o kolejnej zmianie trenera. Przyszłość 52-latka prawdopodobnie jest już przesądzona, a Chelsea wytypowała jego następcę.

Z informacji Tuttosport wynika, że The Blues zainteresowani są zatrudnieniem Thiago Motty. Włoch aktualnie pracuje w roli trenera Bolonii, lecz kontrakt szkoleniowca wygasa po zakończeniu sezonu. Choć umowa obowiązuje jeszcze tylko przez dwa miesiące, to wciąż były reprezentant Włoch nie podjął ostatecznej decyzji ws. swojej przyszłości.

Zatrudnienie Thiago Motty nie będzie jednak łatwym zadaniem, bowiem Bolonia w przyszłej kampanii zagra prawdopodobnie w Lidze Mistrzów. Ten fakt może skusić 41-latka do pozostania w regionie Emilia-Romania. Co więcej, nawet jeśli Motta zdecyduje się odejść, to wśród zainteresowanych nim klubów znajdują się czołowe zespoły z Półwyspu Apenińskiego jak Juventus czy AC Milan.

Aktualnie Chelsea zajmuje dopiero 9. miejsce w Premier League z dorobkiem 48 punktów. Do miejsca gwarantującego grę w Lidze Konferencji tracą sześć oczek. Podopieczni Pochettino w lidze rozegrają jeszcze pięć spotkań.