Kibice Manchesteru United ostatnio nie mogą narzekać na skuteczność Rasmusa Hojlunda

Duńczyk nawet w ostatnim meczu z Aston Villą wpisał się na listę strzelców

Pozytywną ocenę dla 21-latka postanowił wystawić Roy Keane

Roy Keane o Rasmusie Hojlundzie

Rasmus Hojlund miał trudne początki w Manchesterze United. Kibice odliczali mu nawet minuty bez gola w Premier League. Kiedy już Duńczyk się przełamał, to jego gole wpadają seriami. Tak miało miejsce nawet w ostatnim z Aston Villą, kiedy 21-latek wykorzystał podanie.

Pod adresem Rasmusa Hojlunda bardzo ciepło wypowiedział się Roy Keane. Legenda “Czerwonych Diabłów” w stidu “Sky Sports” stwierdziła, że duński napastnik wygląda teraz jak zupełnie inny piłkarz.

– To jasne, że teraz staje na wysokości zadania. Każdy napastnik potrzebuje kilku goli, aby zyskać pewność siebie. Rasmus robi to w ostatnich 4-5 meczach. Teraz wygląda na zupełnie innego piłkarza. Jest silny, agresywny, wykorzystuje swoje okazje. Ma pragnienie zdobywania goli i jeśli spojrzycie na niego, to duży i silny chłopak – mówił Irlandczyk cytowany przez “DevilPage”.

– Myślę, że było mu ciężko, kiedy przyszedł do klubu. Gdy się nad tym zastanowimy, to wrócił po kontuzji i wszedł do drużyny Manchesteru United, która nie grała z wielką pewnością siebie. Nie stwarzali mu zbyt wielu okazji. Teraz Rasmus odwrócił niekorzystną kartę w ostatnich tygodniach. Wszystko dzięki ciężkiej pracy i pragnieniu. Jego pewność siebie się poprawiła. Kiedy pakujesz piłkę do siatki, to zyskujesz pewność siebie – kontynuował.

– Jeśli Manchester United chce ukończyć sezon w TOP 4 lub TOP 5, to będą potrzebować jego goli – dodał.

Rasmus Hojlund w obecnie trwającej kampanii rozegrał już 29 spotkań pod okiem Erika ten Haga. W tym czasie udało mu się 11-krotnie wpisać na listę strzelców.