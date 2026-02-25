Man United chce ofensywnego pomocnika. To będzie transferowy hit

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Morgan Gibbs-White w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów

Manchester United zajmuje obecnie solidne czwartą pozycję w tabeli Premier League i walczy o miejsce gwarantuje grę w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W sześciu ostatnich potyczkach odniósł aż pięć zwycięstw w lidze. W letnim oknie transferowym klub z Old Trafford planuje wzmocnić środek pola doświadczonym zawodnikiem z Anglii.

Po ogłoszeniu przez Casemiro rozstania z klubem, poszukiwania nowego pomocnika stały się priorytetem. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Morgan Gibbs-White z Nottingham Forest, o czym informuje „Daily Mail”. Trwają już przygotowania do złożenia oferty, za 26-latka, któy w bieżącym sezonie zdobył osiem bramek i dorzucił pięć asyst w 37 występach.

Nottingham Forest chce uniknąć degradacji w Premier League. W przypadku spadku klub z City Ground może stracić swoje największe gwiazdy. Właśnie dlatego zainteresowanie Manchesteru United może wywrzeć presję na transferze pomocnika.

Co ciekawe, Czerwone Diabły mogą także wydać ponad 100 milionów funtów, by wyprzedzić Manchester City w wyścigu o pomocnika Elliota Andersona, który również znajduje się w planach United. Gibbs-White ma ważny kontrakt z Nottingham Forest do czerwca 2028 roku. Według serwisu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wynosi 65 milionów euro. Były zawodnik Sheffield United ma także na swoim koncie sześć występów w seniorskiej kadrze narodowej.