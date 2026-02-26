Barcelona wierzy w transfer mistrza świata. Na takiego piłkarza czeka Flick

FC Barcelona wierzy, że Lisandro Martinez będzie otwarty na transfer do klubu. Argentyńczyk ma przed sobą tylko rok kontraktu z Man United - informuje caughtoffside.com. Dodajmy, że Katalończycy od dłuższego czasu szukają lewonożnego stopera.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Lisandro Martinez może przenieść się latem z Man United do FC Barcelony

FC Barcelona będzie chciała wzmocnić kilka pozycji w trakcie zimowego okna transferowego. Jednym z głównych założeń ma być ściągnięcie środkowego obrońcy. Warunkiem jest, aby taki piłkarz był lewonożny, co nieco ogranicza pole manewru w poszukiwaniach. Niemniej jednak Katalończykom udało się znaleźć stopera o profilu, jakiego szuka Hansi Flick.

Z informacji serwisu caughtoffside.com wynika, że uwagę mistrza Hiszpanii przykuł Lisandro Martinez. Argentyńczyk na co dzień występuje w barwach Manchesteru United, z którym jest związany od lipca 2027 roku. Jego kontrakt na Old Trafford wygasa latem 2027 roku. Barcelona wierzy, że mistrz świata będzie otwarty na zmianę otoczenia po zakończeniu bieżącego sezonu. Ponadto są przekonani, że Czerwone Diabły usiądą z nimi do rozmów, aby omówić potencjalną transakcję.

Lisandro Martinez, gdy tylko jest zdrowy, może liczyć na miejsce w wyjściowej jedenastce Man United. Natomiast z dostępnością obrońcy jest duży problem, ponieważ regularnie łapie kontuzje. Z tego powodu udało mu się uzbierać tylko 106 meczów w obecnym klubie. Mimo to Argentyńczyk postrzegany jest jako ważny piłkarz dla Czerwonych Diabłów, więc ewentualna oferta Barcelony musiałaby być na tyle atrakcyjna, żeby przekonać ich do sprzedaży zawodnika. W tej chwili wycenia się go na ok. 35 milionów euro.