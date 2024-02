Imago / John Walton Na zdjęciu: Roy Hodgson

Roy Hodgson zrezygnował z funkcji trenera Crystal Palace

Anglik został ostatnio zabrany do szpitala podczas jednego z treningów

Nowym szkoleniowcem Crystal Palace ma zostać Oliver Glasner

Roy Hodgson zrezygnował z pracy w Crystal Palace

Roy Hodgson podjął decyzję o rezygnacji z funkcji pierwszego trenera Crystal Palace. Wpływ na decyzję angielskiego szkoleniowca miały jego problemy zdrowotne oraz fakt, że klub planował jego zwolnienie.

76-latek w zeszły piątek został zabrany do szpitala, o czym informowały brytyjskie media. Problemy ze zdrowiem zbiegły się w czasie z doniesieniami o zwolnieniu go przez drużynę Orłów. Już kilka dni temu podano do informacji publicznej, że następcą doświadczonego menadżera ma zostać Oliver Glasner. W poniedziałek Hodgson zdecydował się uprzedzić ruch zarządu i sam zrezygnował z pracy na Selhurst Park.

– Ten klub jest wyjątkowy i wiele dla mnie znaczy. Odegrał w moim życiu piłkarskim bardzo dużą rolę. W pełni cieszyłem się pobytem tutaj na przestrzeni sześciu sezonów. Rozumiem jednak, że biorąc pod uwagę niedawne okoliczności klub musi planować z wyprzedzeniem – powiedział Anglik cytowany przez Bena Jacobsa.

Łącznie Hodgson prowadził Crystal Palace w 200 meczach, z których wygrał 66 spotkań, 46 razy remisował oraz poniósł 88 porażek.