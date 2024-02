Dan Ashworth zdecydował się odejść z Newcastle United. Anglik pozostanie w klubie na okresie wypowiedzenia, ale został odsunięty od pracy. The Magpies wydali w tej sprawie specjalne oświadczenie.

Imago / Gareth Fuller Na zdjęciu: Dan Ashworth

Dan Ashworth odchodzi z Newcastle

Klub poinformował o jego decyzji w specjalnym oświadczeniu

Wszystko wskazuje na to, że Ashworth zdecydował się przyjąć ofertę Manchesteru United

Dan Ashwort odchodzi z Newcastle

Manchester United w ostatnim czasie prowadził zaawansowane rozmowy w celu zatrudnienia nowego dyrektora sportowego. Głównym celem Czerwonych Diabłów był Dan Ashworth z Newcastle. W poniedziałek po południu The Magpies wydali specjalne oświadczenie, w których prezes klubu potwierdził rozstanie z dyrektorem sportowym.

– Jesteśmy oczywiście rozczarowani faktem, że Dan zdecydował się odejść. Nasza ekscytująca podróż jednak się nie kończy, a proces rekrutacji nowego dyrektora sportowego ruszy natychmiast. Dziękujemy Danowi za jego wysiłek w pracę dla Newcastle i życzymy mu oraz jego rodzinie wszystkiego najlepszego w przyszłości – powiedział prezes klubu Darren Eales.

Wszystko wskazuje więc na to, że Ashworth w najbliższych tygodniach zostanie oficjalnie ogłoszony jako nowy dyrektor Manchesteru United. Póki co, Anglik pozostanie w Newcastle na okresie wypowiedzenia. Na ten czas obecny jeszcze klub Dana zdecydował się odsunąć go od pracy.