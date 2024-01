IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior w styczniu 2023 roku zamienił Spezię na Arsenal

Reprezentant Polski na The Emirates spędził już dokładnie 12 miesięcy

W tym czasie zdołał zaliczyć 24 mecze dla Kanonierów

Jakub Kiwior. Podsumowanie roku w Arsenalu

23 stycznia 2023 roku – to dzień, w którym Jakub Kiwior oficjalnie został piłkarzem Arsenalu. Kanonierzy zapłacili za niego Spezii 25 milionów euro. Obrońca podpisał kontrakt wiążący go z londyńczykami do 30 czerwca 2028 roku.

Reprezentant Polski zaliczył debiut w koszulce The Gunners w Premier League. Mikel Arteta wpuścił go na boisko w 86. minucie rywalizacji z Crystal Palace w 28. kolejce ligowych zmagań. W meczu, który odbył się 19 marca na The Emirates, wychowanek GKS-u Tychy zastąpił Gabriela Magalhaesa.

Swoją pierwszą bramkę w barwach londyńczyków Kiwior zdobył 28 maja w starciu z Wolverhampton. W 78. minucie zmagań z Wilkami Polak wykorzystał dogranie Emile’a Smitha Rowe’a i ustalił wynik meczu na 5:0 dla stołecznej ekipy.

Tak prezentują się liczby 23-latka po 12 miesiącach pobytu w Londynie:

Sezon Mecze Gole Minuty 2022/23 8 1 498 2023/24 16 0 707

W Premier League Kiwior zaliczył już 16 spotkań. Osiem z nich rozpoczął w podstawowym składzie. Polak w tym okienku transferowym był łączony z transferem, ale jego agent zapowiedział, że piłkarz nie zmieni klubu.