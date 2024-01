Przyszłość Jakuba Kiwiora wyjaśniona. Agent nie ma wątpliwości

Jakub Kiwior od momentu dołączenia do Arsenalu nie może liczyć na regularne występy. Z tego powodu w mediach często spekulowano o jego przyszłości. Agent piłkarza Paweł Zimończyk w rozmowie z "Kanałem Sportowym" zdradził najbliższą przyszłość obrońcy.

Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior jest piłkarzem Arsenalu od stycznia 2023 roku

Polak pełni w drużynie Mikela Artety rolę zmiennika

Agent zawodnika zapowiedział, że Kiwior nie odejdzie z klubu podczas zimowego okna transferowego

Jakub Kiwior zostanie w Arsenalu na resztę sezonu

Mikel Arteta w większości spotkań Arsenalu stawia na żelazną parę stoperów Gabriel – Saliba. To powoduje, że reprezentant naszego kraju Jakub Kiwior dostaje zdecydowanie mniej szans na grę, niż zakładano przed jego przyjściem do Londynu. Podczas programu “Loża Piłkarska” w Kanale Sportowym do sprawy ewentualnej zmiany barw klubowych podczas zimowego okna transferowego odniósł się agent obrońcy – Paweł Zimończyk.

– Kuba jest piłkarzem Arsenalu, teraz mija rok, odkąd podpisał kontrakt. Nie ma żadnych sygnałów, że chcą się go pozbyć. Nie sądzę, żeby w trakcie zimowego okienka coś się wydarzyło – powiedział agent Kiwiora w Kanale Sportowym.

Obrońca “The Gunners” w tym sezonie uzbierał łącznie 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Aczkolwiek tylko w 7 z nich zaczynał mecz w wyjściowym składzie. Na boisku przebywał przez 707 minut, a co ciekawe w tym czasie nie zobaczył ani jednej żółtej kartki.

Do Londynu trafił w styczniu 2023 roku ze Spezii za kwotę 25 milionów euro. Wcześniej poza włoskim klubem reprezentował barwy takich drużyn jak Zilina, Podbrezova czy młodzieżowe ekipy Anderlechtu.