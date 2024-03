Manchester City wygrał w niedziele 3:1 z Manchesterem United. Cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał Rodri. Jak poinformował portal Caughtoffside.com dla hiszpańskiego pomocnika był to 59. mecz z rzędu bez porażki.

Imago / Graham Hunt Na zdjęciu: Rodri

Manchester City zdobył komplet punktów w Derbach Manchesteru. Podopieczni Pepa Guardioli pokonali 3:1 Czerwone Diabły. Pełne dziewięćdziesiąt minut w barwach Obywateli rozegrał Rodri. Dla 27-latka był to wyjątkowy mecz, bo dzięki zwycięstwu przeszedł do historii, bijąc 16-letni rekord, który należał do Ricardo Carvalho.

Jak przekazał portal Caughtoffside.com dla Rodri’ego był to 59. mecz z rzędu bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Manchester City z Rodrim w składzie ostatni raz przegrał w lutym 2023 roku, gdy musiał uznać wyższość Tottenhamu, przegrywając 0:1. Rekord, który aktualnie należy do Hiszpana wcześniej dzierżył Ricardo Carvalho. Portugalczyk był niepokonany w barwach Chelsea w latach 2006-2008.

Rodri podczas meczu z Manchesterem United dodał do swojego dorobku dwie asysty. Hiszpan posłał ostatnie podanie przy bramkach Phila Fodena oraz Erlinga Haalanda. Łącznie reprezentant Hiszpanii zagrał w tym sezonie 34 mecze, w których strzelił 7 bramek i zaliczył 9 asyst.