Kiko Ramirez jest na tak

Wisła Kraków kilka dni zdobyła Fortuna Puchar Polski pokonując w finale tych rozgrywek ekipę Pogoni Szczecin. Podopieczni trenera Alberta Rude bardzo dobrze zaprezentowali się na tle mocnej ekipy z PKO Ekstraklasy, co może być dobrym prognostykiem przed końcową częścią sezonu i walką o awans do elity po dwóch sezonach przerwy. Niemniej na razie “Biała Gwiazda” lokuje się na piątym miejscu w tabeli i nie ma raczej szans na to, aby bezpośrednio awansować. A patrząc chociażby na ich losy z poprzedniego sezonu, gra w barażach może okazać się bardzo trudna.

Mimo to klub już myśli o tym, co ewentualnie działby się w lecie po awansie. Warto bowiem pamiętać – patrząc chociażby na losy innych beniaminków – że różnica klas pomiędzy zapleczem Ekstraklasy, a samą elitą jest bardzo duża, stąd też potrzebne są jakościowe transfery, które pozwolą wzmocnić zespół na tyle, aby mógł on nawiązać równorzędną walkę. W tym kontekście w przypadku Wisły wymienia się chociażby Carlitosa, który doskonale znany jest pod Wawelem, a w przeszłości był królem strzelców naszej ligi. O jego ewentualnym angażu mówi Kiko Ramirez, dyrektor sportowy krakowian.

– Carlitos latem opuści on Astanę. Stanie się wtedy wolnym zawodnikiem, więc teoretycznie jest taka możliwość. Z mojego punktu widzenia to potencjalnie atrakcyjny gracz dla naszej drużyny. Jednak to, czy będzie mógł dołączyć do Wisły w przyszłości będzie zależało od wielu czynników – powiedział Hiszpan w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

