Według informacji serwisu "Webaslan", Galatasaray jest zainteresowane sprowadzeniem do siebie Dominika Marczuka. Turcy mają nawet wkrótce rozpocząć negocjacje z Jagiellonią Białystok.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dominik Marczuk

Dominik Marczuk w Galatasaray?

Ten sezon PKO Ekstraklasy z pewnością ma kilka ciekawych odkryć. Zarówno tych zespołowych, jak i indywidualnych. W tym gronie można wymienić m.in. Bartłomieja Wdowika czy Dominika Marczuka. Obaj grają dla Jagiellonii Białystok, która pewnie zmierza po tytuł mistrza Polski, obaj są młodzi i obaj z pewnością w lecie nie będą mogli narzekać na brak ofert z ciekawych, a być może nawet mocnych lig.

W przypadku tego drugiego, czyli 20-letniego prawego wahadłowego taka oferta ma napłynąć z ligi tureckiej, a konkretnie z jednego z najmocniejszych i najbardziej znanego zespołu, czyli ekipy Galatasaray. Według informacji serwisu “Webaslan”, który poświęcony jest właśnie tej ekipy, to mistrz Turcji obserwuje Polaka, a co więcej w najbliższych dniach przedstawiciele klubu mają złożyć pierwszą ofertę za Marczuka i rozpocząć negocjację z klubem ze stolicy Podlasia.

W tym sezonie młodzieżowy reprezentant Polski rozegrał 35 spotkań, w których zdobył siedem goli i zanotował 11 asyst. Jego umowa z Jagiellonią ważna jest do czerwca 2026 roku, ale wiele wskazuje na to, że klub wcześniej spienięży byłego gracza Stali Rzeszów, który jeszcze w tamtym sezonie walczył o awans z Fortuna 1. ligi. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na około 3,5 miliona euro.

