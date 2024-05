Bernardo Silva to jeden, graczy, który może latem zmienić barwy klubowe. Z podcastu "Barca Reservat" wynika, że nie tylko FC Barcelona chce piłkarza, ale także Bayern Monachium.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bayern Monachium może uprzedzić FC Barcelonę w grze o Bernardo Silvę

Bernardo Silva to, zawodnik, mający kontrakt z Manchesterem City ważny do końca czerwca 2026 roku/ Nie brakuje jednak spekulacji, sugerujących, że reprezentant Portugalii może zmienić barwy klubowe już latem tego roku. Chętnych na transfer z udziałem 29-latka. Poważnie zainteresowana pozyskaniem Bernardo Silvy jest przede wszystkim FC Barcelona. Katalończycy są podobno do tego stopnia zdeterminowani, aby pozyskać piłkarza z Manchesteru City, że są gotowi wydać krocie na transakcję. Okazuje się, że nie tylko Barca myśli o pozyskaniu piłkarza.

Według informacji podcastu “Barca Reservat” portugalski zawodnik znajduje się też na radarze Bayernu Monachium. Bawarczycy co prawda stoją przed wyzwaniem znalezienia nowego trenera, bo z klubem pożegna się Thomas Tuchel. Władze klubu natomiast już myślą o wzmocnieniach drużyny i jednym z celów ma być właśnie Bernard Silva.

Kłopotem przy sfinalizowaniu transakcji mogą być jednak finanse. Bernado Silva ma w umowie z Manchesterem City wpisaną klauzulę odstępnego, wynosząca 58 milionów. Jak na gracza, który już 10 sierpnia skończy 30 lat, jest to duża suma.

Bernardo Silva w tej kampanii wystąpił w 44 meczach. Zdobył w nich 11 bramek, a także zaliczył sześć asyst.

