Florian Wirtz przyczynił się w czwartek do wygranej Bayeru Leverkusen nad AS Romą w 1/2 finału Ligi Europy. Fichajes.net wskazało chętnych, chcących pozyskać 20-latka.

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz może latem pożegnać Bayer Leverkusen

Florian Wirtz to jeden z najbardziej utalentowanych niemieckich piłkarzy. Zawodnik zdobył bramkę w czwartkowym starciu Ligi Europy z AS Romą. Jednocześnie ekipa Xabiego Alonso do rewanżu z drużyną z Serie A podejdzie z dwubramkową zaliczką. Tymczasem nie milkną spekulacje dotyczące przyszłości jednej z gwiazdy drużyny. Wirtz ma co prawda kontrakt do 2027 roku. Niemniej postępy w grze piłkarza zostały zauważone przez sterników czołowych europejskich ekip. Serwis Fichajes.net wskazał natomiast, jakie klubu mogą być chętne na pozyskanie zawodnika.

Źródło przekonuje, że w gronie chętnych, chcących latem spróbować pozyskać Wirtza znajdują się: Manchester City, FC Barcelona, Real Madryt i Liverpool FC. W przypadku Los Blancos młody niemiecki gracz może być idealnym kandydatem do zastąpienia Luki Modricia.

Kolejka chętnych po perełkę z Bundesligi

Z kolei w przypadku Katalończyków reprezentant Niemiec miałby być brakującym elementem w drugiej linii, która wraz z Pedrim, Gavim i Ilkayem Gundoganem mogłaby siać postrach. Jeśli chodzi o Obywateli wiadomo, że jest poszukiwany ewentualny zastępca Bernardo Silva. Wirtz mógłby być ciekawą alternatywą dla Portugalczyka.

Z kolei w szeregach The Reds pod wodzą przymierzanego do tego klubu Arne Slota młody talent mógłby stworzyć nowe rozwiązania. Jak zatem widać lato rysuje się przed zawodnikiem bardzo ciekawie. Chociaż TBR Football przekonuje, że działacze klubu z Leverkusen mimo perspektywy zarobienia ponad 100 milionów euro na transferze Wirtza, nie są zainteresowani jeszcze przez co najmniej jeden sezon jego sprzedażą.

W tej kampanii 20-latek wystąpił w 45 spotkaniach. Zdobył w nich 18 bramek i zaliczył 19 asyst.

Czytaj więcej: Kylian Mbappe niepewny przyszłości, wszystko przez PSG