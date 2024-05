Marcin Bułka to bramkarz, który latem według wielu opinii mógł zmienić barwy klubowe. Zawodnik w rozmowie z Nice-Matin określił się w pewnym sensie w sprawie przyszłości.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka zostanie na kolejny sezon w Nice

Marcin Bułka to 24-latek, który trafił do OGC Nice w lipcu 2022 roku z Paris Saint-Germain. W tej kampanii zawodnik jest jednym z jaśniejszych punktów w szeregach przedstawiciela Ligue 1. Jednocześnie nie brakowało ostatnio spekulacji na temat przyszłości bramkarza. Bułka przymierzany był między innymi do takich klubów jak Real Madryt czy Manchester United. Doniesienia w sprawie podgrzewały francuskie media, sugerujące, że polski golkiper jest gotowy na nowe wyzwania.

Sam zainteresowany wypowiedział się w sprawie swojej przyszłości w rozmowie z NiceMatin. – Zaufano mi w klubie. Otrzymałem szansę, na którą czekałem. Jestem dumny z tego, że mogę bronić barw Nice. Związałem się z klubem, z miastem i z kibicami. Skupiam się w 100 procentach na grze w tej ekipie. To miejsce jest mi bliskie jak dom. Liczę, że zostanę w Nice na kolejny sezon – mówił Bułka.

Urodzony w Płocku zawodnik ma kontrakt ważny do 2026 roku. W tym sezonie wystąpił łącznie w 35 spotkaniach, tracąc w nich 31 trafień. Bułka może się natomiast pochwalić 17 czystymi kontami. Okazję na poprawę tego bilansu reprezentant Polski będzie miał 10 maja, gdy Nice zmierzy się u siebie z Le Havre. W kolejnych tygodniach zespół Polaka zagra jeszcze z PSG i Lille.

