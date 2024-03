Phil Foden bohaterem Manchesteru City! Obywatele górą w derbowym starciu [WIDEO]

Manchester City zdołał odwrócić wynik meczu w spotkaniu z Manchesterem United. Mimo niekorzystnego wyniku po pierwszej połowie w drugiej części gry strzelili trzy bramki. Ostatecznie The Citiziens wygrali 3:1 z Czerwonymi Diabłami.

Imago / Nigel Keene Na zdjęciu: Phil Foden

Manchester City wygrał 3:1 z Manchesterem United

Dla gospodarzy bramki strzelali Phil Foden oraz Erling Haaland

Bramkę dla Manchesteru United w pierwszej połowie strzelił Marcus Rashford

Phil Foden zapewnił Manchesterowi City triumf w Derbach Manchesteru

Manchester City sprostał wyzwaniu i na własnym stadionie wygrał 3:1 z Manchesterem United. Niedzielne spotkanie w Derbach Manchesteru na pewno zostanie na długo w pamięci kibiców, bowiem fani zebrani na stadionie i przed telewizorami byli świadkami dwóch pięknych trafień autorstwa Marcusa Rashforda oraz Phila Fodena.

Podopieczni Pepa Guardioli przez całe spotkanie naciskali na rywali i pokazali pełną dominację. Czerwone Diabły broniły całą drużyną głęboko w polu karnym, co nie sprzyjało widowisku, aczkolwiek przez większą część meczu było dużym problemem dla The Citiziens, które nie potrafiło przedrzeć się przez szczelną defensywę gości.

Choć to Manchester United za sprawą wspaniałej bramki Rashforda prowadził do przerwy 1:0, to w drugiej połowie błyskiem geniuszu popisał się Phil Foden. Najpierw wspaniałym strzałem z dystansu wyrównał wynik spotkania. Następnie w 80. minucie gry wykorzystał podanie w polu karnym i bez problemów pokonał Andre Onanę.

Czy tutaj powinien być karny dla United? Co sądzicie?



Chwilę potem Foden strzelił na 2:1. #domPremierLeague pic.twitter.com/OGr9UY9BDN — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) March 3, 2024

Wynik meczu w pierwszej minucie doliczonego czasu gry ustalił Erling Haaland. Norweg zrewanżował się za fatalne zachowanie pod bramką rywala w pierwszej połowie, gdy nie trafił na pustą bramkę. Tym razem napastnik The Citiziens zachował spokój w polu karnym i technicznym strzałem pokonał golkipera rywali.