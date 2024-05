AC Milan z nowym kandydatem do zastąpienia Oliviera Giroud

fot. Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Ollie Watkins może zakotwiczyć w AC Milan

AC Milan w najbliższym czasie może czekać trochę zmian. Przedstawiciel Serie A niewykluczone, że wkrótce będzie miał nowego trenera. Tymczasem uwagę sterników Rossonerich absorbuje też poszukiwanie nowego napastnika. Jest to podyktowane tym, że z klubem pożegna się Olivier Giroud. Francuski napastnik zasili Los Angeles FC, chcąc kontynuować karierę w MLS. Tymczasem portal CalcioMercato.it przekonuje, że ekipę z Mediolanu może niebawem wzmocnić Olie Watkins, broniący barw Aston Villi. Zawodnik w tym sezonie wystąpił w 48 spotkaniach, strzelając w nich 26 goli. Ponadto zaliczył 12 asyst. 28-latek co prawda niedawno podpisał nowy kontrakt z klubem z Villa Park, obowiązujący do 2028 roku. Niemniej taki ruch jest realny.

Milan nie jest jednak jedynym klubem, który chciałby mieć Watkinsa u siebie. Zawodnik znajduje się również na radarze Arsenalu. Chociaż pewnego rodzaju wyzwaniem dla klubów zainteresowanych zawodnikiem może być suma odstępnego, mogąca wynieść nawet 80 milionów euro.

Nie tylko dla mediolańskiej ekipy cena za piłkarza może stanowić barierę. W każdym razie Milan w przeszłości był już w stanie pozyskiwać zawodników z klubów z Premier League. Przykładami są: Fikayo Tomori czy Ruben Loftus-Cheek. Za ewentualnym transferem Watkinsa przemawiać może to, że zawodnik może dać impuls drużynie w ataku do osiągnięcie większych celów w kolejnej kampanii.

Czytaj więcej: Zidane nie odmieni giganta. “To nie jest guru taktyczny”