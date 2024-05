Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho kandydatem do pracy z Al-Qadisiya

Jose Mourinho, choć pozostaje bezrobotny od stycznia bieżącego roku, nie może narzekać na brak konkretnych ofert. The Special One coraz częściej łączony jest z pracą w Arabii Saudyjskiej, a nowe szczegóły ws. przyszłości Portugalczyka przekazał Ben Jacobs. Zdaniem dziennikarza o zatrudnieniu 61-latka marzy nowy beniaminek Saudi Pro League – Al-Qadsiah. Saudyjski klub wywalczył w tym sezonie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej i ma dalekosiężne plany, aby namieszać w saudyjskim futbolu.

Co więcej, Ben Jacobs przekonuje, że w maju Mourinho przyleci do Arabii Saudyjskiej, gdzie spotka się z właścicielem klubu. Natomiast wcześniej przy okazji Grand Prix Formuły 1 był obecny na Bliskim Wschodzi i spotkał się z prezesem Newcastle. Warto zaznaczyć, że zarówno The Magpies, jak i Al-Qadsiah są własnością tamtejszego Funduszu Inwestycji Publicznych.

Portugalski szkoleniowiec sam podkreślał w niedawnej rozmowie z beINSports, że chce jak najszybciej wrócić do pracy. Nie dziwi więc, że dość często pojawiają się nowe informacje o ewentualnym zatrudnieniu Mourinho.

– Mam taką nadzieję, chce wrócić do pracy. Wiesz, w Romie było świetnie, ponieważ w przeciągu dwóch lat graliśmy w dwóch europejskich finałach. To trudne w klubie, który wcześniej nigdy tego nie zrobił – mówił Mou w wywiadzie z beINSports.

– Muszę poczekać na odpowiednią okazję. Chcę pracować nawet jutro, jeśli byłaby taka możliwość, ale nie chcę podjąć złej decyzji – przekonywał kilka tygodni temu Portugalczyk.