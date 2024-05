Górnik Zabrze potwierdził czarny scenariusz ws. piłkarza. Poważna kontuzja pomocnika

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Czyż

Szymon Czyż zerwał więzadła krzyżowe

Górnik Zabrze dość sensacyjnie włączył się do walki o awans do europejskich pucharów. Jeszcze do poprzedniego meczu podopieczni Jana Urbana mogli marzyć nawet o zdobyciu mistrzostwa Polski, lecz ostatnia porażka (0:5) z Cracovią zweryfikowała ich marzenia. Co więcej, kiepski wynik w ligowym meczu to nie jedyna zła wiadomość dla Trójkolorowych. W 25. minucie spotkania z powodu kontuzji boisko opuścić musiał Szymon Czyż. Wstępnie było wiadomo, że uraz pomocnika dotyczy kolana, aczkolwiek potrzebne były szczegółowe badania. Jak poinformował Górnik Zabrze w oficjalnym komunikacie, u piłkarza stwierdzono uszkodzenie więzadła krzyżowego.

– Podczas wczorajszego meczu z Cracovią, Szymon Czyż doznał urazu kolana. Po głębszych badaniach zostało stwierdzone uszkodzenie więzadła krzyżowego. Szymona czeka teraz operacja i przerwa w grze. Dużo zdrowia Czyżu, wracaj szybko! – brzmi komunikat klubu w mediach społecznościowych.

Szymon Czyż w bieżącym sezonie przebywa na wypożyczeniu w zabrzańskim zespole. Łącznie w barwach klubu wystąpił w 26 meczach, w których strzelił cztery bramki. Początek aktualnej kampanii spędził w Rakowie Częstochowa, gdzie zagrał w jednym spotkaniu kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Górnik na ten moment jest na 3. miejscu w lidze z dorobkiem 51 punktów. Przed ekipą z Górnego Śląska jeszcze trzy mecze do rozegrania, w których zmierzą się ze Stalą Mielec, Puszczą oraz Pogonią.