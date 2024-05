Koniec marzeń, koniec wrażeń – ŁKS pierwszym spadkowiczem z Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS żegna się z Ekstraklasą

Przed sezonem wiele mówiło się o tym, że ŁKS Łódź może mieć spore problemy z utrzymaniem w PKO Ekstraklasie. Beniaminek ligi awansował do elity z Kazimierzem Moskalem, co samo w sobie przypominało ostatni pobyt w najwyższej lidze w kraju, który skończył się spadkiem z dużym hukiem. Do tego wzmocnienia przed startem rozgrywek pozostawiały wiele do życzenia, co powodowało spory niepokój wśród kibiców.

W trakcie sezonu łodzianie mieli różne momenty, te najlepszy miały miejsce podczas kadencji Marcina Matysiaka, czyli na ostatniej prostej sezonu, kiedy dzięki dobremu punktowaniu “Rycerze Wiosny” mogli na nowo uwierzyć, że utrzymanie jest jeszcze możliwe. Być może gdyby 40-letek prowadził zespół dłużej, np. zamiast Piotra Stokowca, to dzisiaj ŁKS mógłby jeszcze walczyć, a tak po dzisiejszej porażce ze Śląskiem Wrocław drużyna z Łodzi stała się pierwszym oficjalnym spadkowiczem w tym sezonie PKO Ekstraklasy.

W meczu z ekipą Jacka Magiery gospodarze prowadzili po pewnie wykonanym rzucie karnym przez Daniego Ramireza, ale goście z Wrocławia dość szybko doprowadzili do wyrównania, a później objęli prowadzenie za sprawą Piotra Samca-Talara. Do końca sezonu drużyna ze stadionu im. Władysława Króla rozegra jeszcze trzy mecze, ich rywalami będą: Piast Gliwice, Zagłębie Lubin oraz Stal Mielec.

