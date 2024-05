Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag winą za słaby sezon obarcza liczbę kontuzji w składzie

Manchester United nie spełnił żadnego z przedsezonowych założeń. Czerwone Diabły udział w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zakończyli już na etapie fazy grupowej. Co więcej, zajęli w grupie 4. miejsce, tym samym na wiosnę nie brali udziału w grze o europejskie puchary. Ponadto podopieczni Erika ten Haga zanotowali rozczarowujący sezon w Premier League. Drużynie nie udało się wywalczyć awansu do następnej edycji Champions League. Holenderski szkoleniowiec, który po zakończeniu sezonu może pożegnać się z posadą, broni swoich wyników, tłumacząc się ogromną liczbą kontuzji.

– Zagraliśmy w tym sezonie 47 meczów, w których mieliśmy 30 różnych kombinacji w obronie – podkreślił Erik ten Hag cytowany przez Fabrizio Romano.

– Nie były to moje wybory, ale wymuszone przez kontuzje zawodników. Każdy, kto ma, choć odrobinę wiedzy na temat piłki nożnej, wie, że będzie to mieć ogromny wpływ – dodał szkoleniowiec Manchesteru United.

Czerwone Diabły aktualnie zajmują 6. miejsce w Premier League z dorobkiem 54 punktów. Póki co pozycja w lidze zapewnia im grę w Lidze Europy, aczkolwiek Manchester United musi oglądać się za siebie. Newcastle ma tylko jedno oczko mniej, a będąca dwie pozycję niżej Chelsea traci do nich tylko trzy punkty. Do końca sezonu w Anglii pozostały cztery kolejki. W następnym meczu podopieczni ten Haga zmierzą się z Crystal Palace.