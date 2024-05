Pressfocus Na zdjęciu: Thiago SIlva

Chelsea West Ham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2024 15:27 .

Chelsea FC – West Ham United, typy i przewidywania

Minione tygodnie pokazują, że Chelsea u siebie i na wyjeździe to dwa różne zespoły. Na Stamford Bridge The Blues wygrali cztery z pięciu poprzednich meczów. Z kolei West Ham okazał się lepszy od przeciwnika w zaledwie jednym z pięciu ostatnich delegacji. Sądzę, że kursy bukmacherów sprawdzą się, a gospodarze podołają presji. Mój typ: wygrana Chelsea.

Oskar STS 1,62 Wygrana Chelsea Przejdź do STS

Chelsea FC – West Ham United, ostatnie wyniki

Ostatnie tygodnie dla fanów Chelsea są takie same jak sezon 2023/2024. The Blues pokazali swój potencjał rozbijając 6:0 Everton. Zobaczyliśmy też jednak poważne braki, które skutkowały klęską 0:5 z Arsenalem. Zespół Maurico Pochettino odpadł też z Pucharu Anglii po porażce z Manchesterem City.

West Ham na zwycięstwo czeka od 6 kwietnia i wygranego meczu z Wolverhampton. Od tego momentu Młoty pożegnały się z Ligą Europy po porażce 1:3 z Bayerem Leverkusen w dwumeczu. W Premier League drużyna Davida Moyesa uległa Fulham i Crystal Palace, ale zremisowała z Liverpoolem.

Chelsea FC – West Ham United, historia

Ostatnia sierpniowa potyczka nie była udana dla Chelsea, która miała karnego na wagę prowadzenia, ale finalnie przegrała na London Stadium z West Hamem 1:3.The Blues nie są w stanie pokonać Młotów w delegacji od trzech lat.

Chelsea FC – West Ham United, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów ten mecz nie będzie wyrównany. Kursy na to spotkanie wskazują, że po trzy punkty powinna sięgnąć Chelsea, które triumf wycenia się na 1.62. Wygrana West Hamu to kurs 4.50. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Chelsea FC – West Ham United, przewidywane składy

Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 13 Marcus Bettinelli 31 Cesare Casadei 36 Deivid Washington 46 Zak Sturge 49 Jimi Tauriainen 54 Leo Castledine 63 Josh Acheampong 67 Tyrique George 78 Kiano Dyer 1 Lukasz Fabianski 2 Benjamin Johnson 3 Aaron Cresswell 7 Jamie Ward-Prowse 11 Kalvin Phillips 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 45 Divin Mubama

Chelsea FC – West Ham United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea 0% Remis 0% Wygrana West Hamu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana West Hamu

Chelsea FC – West Ham United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji na Stamford Bridge już w najbliższą niedzielę, 5 maja o godzinie 15:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.