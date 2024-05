fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Sardar Azmoun

AS Roma – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

AS Roma i Juventus na finiszu sezonu w lidze mają o co grać. Giallorossi cały czas skupiają się na walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Biancoenri natomiast mają nadzieję, że finalnie uda im się wywalczyć wicemistrzostwo Włoch. Obie ekipy dzieli różnica sześciu oczek w tabeli. Turyńczycy ostatnio regularnie dzielą się punktami. Z kolei rzymianie po wygranej z Udinese Calcio podzielili się punktami z SSC Napoli. Tymczasem przy okazji potyczki w Rzymie ciekawe jest to, że Stara Dama zdobywała pierwsza bramkę w trzech z ostatnich pięciu spotkań przeciwko Romie, co sprawia, że można rozważyć taki wariant przy okazji niedzielnej potyczki. Mój typ: Juventus pierwszy strzeli – TAK.

AS Roma – Juventus FC, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do rywalizacji prawdopodobnie w najmocniejszym zestawieniu. W ataku rzymian można spodziewać się Stephana El Shaarawy’ego. Z kolei w ekipie z Turynu nie będą mogli wystąpić Mattia De Sciglio oraz Alex Sandro. Już od dłuższego czasu wyłączeni z gry są z kolei Paul Pogba czy Nicolo Fagioli. Ponadto trzeba dodać, że spodziewany w wyjściowym składzie gości tradycyjnie jest Wojciech Szczęsny. Nicola Zalewski ma zacząć zawody na ławce rezerwowych.

AS Roma – Juventus FC, ostatnie wyniki

Drużyna Daniele De Rossiego ma za sobą przegrane w Lidze Europy starcie z Bayerem Leverkusen (0:2). Tym samym AS Roma nie wygrała w żadnym z dwóch ostatnich spotkań, notując też remis z SSC Napoli (2:2). U siebie rzymianie przegrali swoje dwa ostatnie mecze.

Zespół z Allianz Stadium podzielił się natomiast ostatnio punktami z AC Milan (0:0). Jednocześnie w Serie A turyńczycy nie wygrali w żadnym z trzech ostatnich spotkań. W roli gościa Stara Dama nie wygrała już od siedmiu spotkań, licząc także ostatni występ turyńskiej drużyny w Pucharze Włoch.

AS Roma – Juventus FC, historia

Po raz ostatni oba zespoły grały ze sobą w grudniu minionego roku. Wówczas górą był Juventus. Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między oboma zespołami cztery razy wygrywało Juve, raz Roma i w jednym spotkaniu miał miejsce remis.

AS Roma – Juventus FC, kursy

Według ekspertów odrobinę większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na zwycięstwo Juventusu został oszacowany na mniej więcej 2.65-2.70. Remis wyceniono na 2.95-3.10. Z kolei opcja na ewentualne zwycięstwo Romy kształtuje się w wysokości 2.80-2.90. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

AS Roma – Juventus FC, przewidywane składy

AS Roma: Svillar – Angelino, Llorente, Mancini, Celik, Pellegrini, Paredes, Bove, El Shaarawy, Baldanzi, Lukaku

Juventus: Szczęsny – Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso, Rabiot, Locatelli, Alcaraz, McKennie, Chiesa, Vlahović.

AS Roma – Juventus FC, typ kibiców

AS Roma – Juventus FC, transmisja meczu

Niedzielny szlagier w ramach 35. kolejki ligi włoskiej będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie AS Roma – Juventus zacznie się w niedzielę 5 maja o godzinie 20:45.

