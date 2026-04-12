Rio Ngumoha przeszedł do historii Liverpoolu. Duże osiągnięcie

Rio Ngumoha został najmłodszym strzelcem gola ligowego na Anfield Road w historii Liverpoolu. Zdolny skrzydłowy dokonał tego w wieku 17 lat i 225 dni - zauważył Michael Reid.

W sobotnie popołudnie Liverpool zmierzył się z Fulham w ramach 32. kolejki Premier League. Dla obu zespołów było to bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o europejskie puchary. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny The Reds 2:0, a absolutnym bohaterem rywalizacji został Rio Ngumoha. Młody skrzydłowy zdobył bramkę i miał duży udział przy trafieniu Mohameda Salaha, notując asystę drugiego stopnia.

Ngumoha nie tylko był najlepszym zawodnikiem tego spotkania, ale również przeszedł do historii Liverpoolu. Anglik został najmłodszym strzelcem gola ligowego na Anfield Road w dziejach klubu. Dokonał tego w wieku 17 lat i 225 dni, o czym poinformował w mediach społecznościowych Michael Reid. Lewoskrzydłowy z każdym kolejnym tygodniem odgrywa coraz większą rolę w ekipie prowadzonej przez Arne Slota.

Rio Ngumoha trafił do Liverpoolu we wrześniu 2024 roku za 3,2 miliona euro z Chelsea. Przed obecnym sezonem awansował do pierwszego zespołu i szybko zaczął dostawać swoje szanse. Do tej pory rozegrał 24 spotkania i zdobył 2 bramki. Młodzieżowy reprezentant Anglii uchodzi za ogromny talent, a eksperci przewidują mu świetlaną przyszłość. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach będzie otrzymywał coraz więcej minut.