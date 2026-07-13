Raphinha łączony z hitowym transferem. Oto stanowisko Barcelony

Raphinha po raz kolejny jest przymierzany do Al-Hilal. Na te doniesienia odpowiedział Joan Laporta, który potwierdził, że gwiazdor nie odejdzie z Barcelony.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona nie planuje sprzedaży Raphinhi

Barcelona sprowadziła tego lata Anthony’ego Gordona i lada moment potwierdzi też transfer Karima Adeyemiego. Pierwszy z nich zastąpi Marcusa Rashforda, natomiast pozyskanie Niemca może sugerować, że w tym okienku ktoś jeszcze opuści drużynę. Przymierzany do Paris Saint-Germain jest Ferran Torres, a Raphinha pozostaje głównym celem transferowym Al-Hilal.

Saudyjski gigant nie ustaje w staraniach i zamierza podjąć kolejną próbę przekonania Brazylijczyka do przeprowadzki. To wielka gwiazda klubu z Camp Nou, natomiast w ostatnich miesiącach miały narosnąć w jego temacie wątpliwości, przede wszystkim dotyczące jego stanu zdrowia. Raphinha nie był zdolny do gry w kluczowym momencie, a do tego nabawił się kontuzji podczas mistrzostw świata.

Barcelona nie planuje natomiast jego sprzedaży, co potwierdził Joan Laporta. Al-Hilal ponownie obejdzie się smakiem, bowiem Raphinha ma pozostać na Camp Nou na przyszły sezon. Transfer Adeyemiego nie jest więc powiązany z jego niepewną przyszłością.

– Raphinha zostaje. Nie mamy żadnego interesu w tym, żeby odchodził z Barcelony. To nasz kluczowy zawodnik. Wzmocniliśmy atak Gordonem i Adeyemim, ale to nie oznacza, że pozbędziemy się Raphinhi. Wielka szkoda, że nie był zdolny do gry w decydującym momencie w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla. Wyniki byłyby inne – przekazał prezydent Dumy Katalonii.

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