Diogo Costa rozchwytywany. Dwie potęgi rywalizują o jego podpis

Chelsea oraz PSG interesują się Diogo Costą
Diogo Costa od kilku sezonów imponuje formą między słupkami FC Porto, będąc jednocześnie podstawowym bramkarzem reprezentacji Portugalii. Nic więc dziwnego, że 26-letni golkiper wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, iż mierzący 188 centymetrów zawodnik już tego lata wykona kolejny krok w swojej karierze i zasili szeregi jednego z europejskich gigantów. Portugalczyk od dawna znajduje się na radarze czołowych klubów, które poszukują bramkarza na najwyższym poziomie.
Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, poważne zainteresowanie pozyskaniem Costy wykazują Chelsea oraz Paris Saint-Germain. Zarówno londyńczycy, jak i paryżanie chcą wzmocnić obsadę bramki, ponieważ nie są w pełni usatysfakcjonowani obecnymi golkiperami. Ewentualna transakcja nie będzie jednak należała do łatwych. Kluby zainteresowane reprezentantem Portugalii muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 60 milionów euro, ponieważ właśnie tyle wynosi klauzula odstępnego zawarta w jego kontrakcie z FC Porto.
Diogo Costa jest wychowankiem klubu z Estadio do Dragao, w którym spędził całą dotychczasową seniorską karierę. 48-krotny reprezentant Portugalii rozegrał w barwach ekipy Smoków dokładnie 246 spotkań, stracił 201 bramek i aż 108 razy zachował czyste konto. Warto również podkreślić, że pełni on funkcję kapitana FC Porto. Obecna umowa portugalskiego bramkarza obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, dlatego mistrzowie kraju pozostają w komfortowej pozycji negocjacyjnej.
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