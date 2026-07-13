Milan niespodziewanie ruszył po gwiazdę Serie A. Pierwsze rozmowy

07:40, 13. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Milan rozpoczął działania w sprawie transferu Edersona i według Calciomercato wykonał już pierwsze ruchy. Rossoneri sprawdzają możliwość sprowadzenia pomocnika Atalanty, którego bardzo ceni Ruben Amorim.

Ruben Amorim
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fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milan sprawdza możliwość pozyskania Edersona

Milan na razie nie rozpoczął negocjacji z Atalantą, ale skontaktował się już z przedstawicielami Edersona. Brazylijczyk był niedawno bliski transferu do Manchesteru United, jednak ostatecznie do przeprowadzki do Premier League nie doszło. Po występach na mundialu z reprezentacją Brazylii pomocnik przebywa obecnie na urlopie.

Atalanta oczekuje za Edersona 50 milionów euro. Taką kwotę klub z Bergamo ustalił również podczas rozmów z Manchesterem United. Kontrakt Brazylijczyka obowiązuje do 2027 roku, dlatego oczekiwania finansowe mogą jeszcze ulec zmianie. Milan ograniczył się jak dotąd do rozmów z otoczeniem zawodnika i sonduje możliwość rozpoczęcia negocjacji.

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Dużym zwolennikiem tego ruchu jest Ruben Amorim. Portugalski szkoleniowiec od dawna wysoko ocenia umiejętności Edersona i uważa go za pomocnika, który dobrze odnajduje się zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. W kadrze Milanu znajdują się już Luka Modrić, Adrien Rabiot, Ardon Jashari oraz Samuele Ricci. Jashari i Ricci wzbudzają zainteresowanie Atalanty, choć obecnie nie są rozważane żadne wymiany.

Atalanta nie zamierza jednak ułatwiać odejścia swojego piłkarza. Klub jest przekonany o jego pełnej dyspozycji i przygotowuje nową ofertę przedłużenia kontraktu. Dzięki temu działacze chcą zabezpieczyć przyszłość Edersona i prowadzić ewentualne rozmowy transferowe z mocniejszej pozycji. Ostateczna decyzja będzie należała do samego zawodnika.

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