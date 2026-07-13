Inter znalazł następcę Pavarda. Trwają rozmowy z byłym liderem Man City

John Stones może zostać nowym piłkarzem Interu Mediolan. Według Calciomercato klub prowadzi rozmowy z otoczeniem doświadczonego obrońcy, który po wygaśnięciu kontraktu rozstał się z Manchesterem City.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Wszystko zależy od przyszłości Pavarda

Inter intensywnie pracuje nad wzmocnieniem defensywy przed nowym sezonem. Choć priorytetem pozostaje sprowadzenie Trevoha Chalobaha z Chelsea, działacze nie zamykają się na kolejne ruchy i analizują również możliwość pozyskania Johna Stonesa.

31-letni stoper zakończył dziesięcioletnią przygodę z Manchesterem City po wygaśnięciu umowy. Obecnie pozostaje wolnym zawodnikiem, a jego przedstawiciele prowadzą rozmowy z zainteresowanymi klubami. Wśród nich znajduje się właśnie Inter, który ma być atrakcyjnym kierunkiem dla reprezentanta Anglii.

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Na ten moment Stones nie jest numerem jeden na liście życzeń Mediolańczyków. Klub w pierwszej kolejności chce doprowadzić do transferu młodszego o pięć lat Chalobaha, za którego Chelsea oczekuje ponad 30 milionów euro. Negocjacje z Londyńczykami nadal trwają.

Nie oznacza to jednak, że temat Stonesa upadł. Włoskie media twierdzą, że Inter planuje sprowadzić dwóch środkowych obrońców. Transfer byłego kapitana Manchesteru City będzie jednak możliwy przede wszystkim w przypadku odejścia Benjamina Pavarda. Francuz otrzymał zgodę na zmianę klubu, a Inter liczy na ofertę wynoszącą co najmniej 15 milionów euro. Dopiero wtedy Nerazzurri będą mogli przyspieszyć działania w sprawie doświadczonego Anglika.