IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund przełamał się w Premier League

Duńczyk opowiedział o trudnych początkach

Z wielką satysfakcją wspomina moment gola w lidze

Rasmus Hojlund przełamał się w Man Utd

Rasmus Hojlund to piłkarz, na którego do niedawna spadała spora krytyka. Manchester United zapłacił Atalancie za napastnika ponad 70 milionów euro, co od razu wywindowało oczekiwania względem Duńczyka. W związku z tym jego początki na Old Trafford nie były łatwe, ale gdy przyszedł moment przełamania, zaczął strzelać regularnie.

Hojlund leczy obecnie kontuzję, ale w swoich ostatnich meczach zanotował świetne liczby. Duńczyk zdobywał gole w pięciu spotkaniach z rzędu i tym samym uciszył krytyków.

– Wtedy pomyślałem: “Wreszcie! Wspaniale było uciszyć ludzi” – mówi Duńczyk o swoim przełamaniu.

– Oczywiście trochę mnie niepokoiło, że ludzie ciągle mówili o niestrzelonym golu w Premier League, podczas gdy niewiele osób mówiło o tym, że byłem jednocześnie królem strzelców Ligi Mistrzów. Nie mogłem sobie z tym poradzić, więc jeszcze przyjemniej było zmienić to 0 na 1 – dodaje.