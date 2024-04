fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Tottenham sprowadzi Szymańskiego?

Sebastian Szymański przenosinami do Turcji trafił w dziesiątkę. Fantastycznie wpasował się do swojej nowej drużyny, praktycznie z miejsca stając się wiodącą postacią ofensywy. Od pierwszych meczów dostarczał też niezłe liczby, wzbudzając zainteresowanie na rynku transferowym. Wiele wskazuje na to, że debiutancki sezon w Fenerbahce będzie zarazem jego ostatnim, a ekipa ze Stambułu zarobi na tym ruchu bardzo duże pieniądze.

W ostatnim czasie Szymański spisuje się nieco gorzej, lecz zainteresowanie jego osobą nie ustaje. We wszystkich rozgrywkach zgromadził dwanaście bramek oraz siedemnaście asyst, co czyni go jednym z najlepszych piłkarzy w Turcji. Wszyscy spodziewają się, że latem czeka go transfer do czołowej europejskiej ligi, który mógł dokonać się jeszcze w trakcie sezonu. Fenerbahce nie zamierzało jednak osłabiać się w trakcie rozgrywek.

Nazwisko Szymańskiego na pewno widnieje na liście życzeń Tottenhamu, którego przedstawiciele mieli nawet obserwować z trybun jego poczynania. Koguty mają go nawet traktować jako opcję rezerwową na wypadek, gdyby nie udało się sprowadzić z Chelsea Conora Gallaghera. Na ich radarze pojawia się jednak większa liczba zawodników, więc kierunek Premier League nie jest dla reprezentanta Polski przesądzony.

Czy Fenerbahce rozstanie się latem ze swoim gwiazdorem? Choć zapewne wolałoby się nie osłabiać, jeśli nadarzy się atrakcyjna oferta, dojdzie do sprzedaży. W grę wchodzą propozycje w okolicach 20 milionów euro.

