Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp zachwycony Arne Slotem, chwali pracę w Liverpoolu

Liverpool być może znalazł już odpowiedniego kandydata, który od nowego sezonu przejmie rolę Jurgena Kloppa. The Reds prowadzą obecnie negocjację z Feyenoordem ws. zatrudnienia Arne Slota. O ewentualnym wyborze Holendra przez angielski klub wypowiedział się Jurgen Klopp. Obecny opiekun klubu z Anfield Road nie ukrywał zachwytu oraz namawiał swojego kolegę po fachu do przyjęcia pracy.

– Nie jestem w to zaangażowany, ale bardzo chciałbym, żeby Arne przyjął tę pracę, jeśli to on jest tym, który został wybrany. Podoba mi się jego styl. Słyszałem o nim jako trenerze same dobre opinie – powiedział Klopp cytowany przez Fabrizio Romano.

– Powiedziałbym mu, że to najlepsza praca na świecie. Najlepszy klub na świecie i najlepsi ludzie – dodał niemiecki szkoleniowiec.

Arne Slot jeśli ostatecznie trafi do Liverpoolu stanie przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim będzie zastąpienie uwielbianego w klubie Jurgena Kloppa. Niemiec na Anfield Road pracuje od 2015 roku i na przestrzeni dziewięciu lat stworzył z The Reds jedną z najlepszych drużyn na świecie. 56-latek prowadził zespół w 485 meczach, z których wygrał 302 spotkania. Razem z klubem świętował zwycięstwo w Premier League w sezonie 2019/2020 oraz triumf w Lidze Mistrzów w 2019 roku. Do swoich osiągnięć może doliczyć również zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata, Superpucharze Europy czy Pucharze Ligi Angielskiej.