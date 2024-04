Radomiak Radom – Zagłębie Lubin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To ważne starcie w kontekście walki o utrzymanie. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego pojedynku na naszym portalu. Początek spotkania na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższą niedzielę, 28 kwietnia o godzinie 12:30.

PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom

Radomiak Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2024 08:12 .

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Radomiak Radom w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy na swoim obiekcie podejmie Zagłębie Lubin. Obie drużyny nie mogą być jeszcze pewne utrzymania w elicie – mają na swoim koncie po 35 punktów. To starcie może więc być bardzo ważne w kontekście pozostania na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Czy Maciej Kędziorek przechytrzy dużo bardziej doświadczonego Waldemara Fornalika? Przekonamy się już w niedzielę po południu.

W większości ostatnich meczów między Radomiakiem Radom a Zagłębiem Lubin tylko jeden zespół zdobywał bramkę. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

Ernest STS 1.97 BTTS – nie

Mój redakcyjny kolega, Jakub Olkiewicz, uważa, że Zieloni pokonają Miedziowych w niedzielnym pojedynku. Typ Kuby: wygrana Radomiaka Radom.

Jakub STS 2.31 Zwycięstwo Radomiaka

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą musieli sobie radzić bez kontuzjowanych Roberto Alvesa, Francisco Chico Ramosa oraz Leonardo Rochy. Nie ma informacji o nieobecnościach w zespole gości.

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Zarówno zespół Macieja Kędziorka, jak i drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika jest kryzysie. Radomiak Radom ostatnio przegrał 0:4 z Koroną Kielce (wyjazd) i również na w delegacji nie poradził sobie z ŁKS-em Łódź (2:3). Zagłębie Lubin w tym czasie także poniosło dwie porażki – 1:2 z Jagiellonią Białystok (dom) oraz 0:2 z Piastem Gliwice (wyjazd).

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, historia

Spotkania pomiędzy Zielonymi a Miedziowymi z reguły są bardzo wyrównane. Pięć poprzednich meczów obu zespołów to bowiem trzy wygrane Radomiaka Radom i dwa zwycięstwa Zagłębia Lubin. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie są dość podobne. Typ na wygraną Radomiaka Radom wynosi mniej więcej 2.30, a kurs na zwycięstwo Zagłębia Lubin to około 3.00. Ewentualny remis jest wyceniany przez bukmacherów na mniej więcej 3.35. Ten mecz możesz obstawić u bukmachera STS i przy okazji skorzystać z ciekawej oferty powitalnej. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Radomiak Constantin Galca 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 1 Filip Majchrowicz 3 Luka Vuskovic 14 Damian Jakubik 16 Mateusz Cichocki 18 Krystian Okoniewski 23 Peglow 27 Rafal Wolski 77 Christos Donis 99 Guilherme Zimovski 1 Jasmin Buric 14 Patryk Kusztal 16 Sergiy Buletsa 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 27 Bartlomiej Kludka 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata 77 Mateusz Wdowiak

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Radomiaka 33% remisem 0% zwycięstwem Zagłębia 67% 3 + Głosy

remisem

zwycięstwem Zagłębia

Radomiak Radom – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie z polskim komentarzem transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 3. To starcie można więc obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższą niedzielę, 28 kwietnia o godzinie 12:30.

