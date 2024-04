Man United wzmocni się na koniec sezonu. Pomocnik wraca po kontuzji

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Mount gotowy do gry. Shaw, Martinez i Martial wrócą później

Manchester United w bieżącym sezonie borykał się z ogromną ilością kontuzji. Erik ten Hag nie raz podczas rozmów z dziennikarzami narzekał na fakt, że nie może korzystać ze wszystkich zawodników. Na szczęście przed końcem sezonu holenderski szkoleniowiec ma powód do zadowolenia, bowiem część zawodników wyleczyła ostatnie urazy.

Menadżer Czerwonych Diabłów na konferencji prasowej potwierdził, że w następnym meczu w kadrze znajdzie się Mason Mount. Z kolei wracający po kontuzjach Anthony Martial, Luke Shaw oraz Lisandro Martinez potrzebują trochę więcej czasu, aczkolwiek według Holendra zdążą wrócić na boisko jeszcze w tym sezonie.

– Mason Mount wróci do kadry meczowej na spotkanie z Burnley. Myślę, że w tym sezonie zobaczymy jeszcze na boisku Shawa, Martiala oraz Martineza. Cała trójka wróciła do zajęć, a ich powrót do pełnej sprawności przebiega dobrze – powiedział Erik ten Hag cytowany przez Fabrizio Romano.

Aktualnie podopieczni 54-latka zajmują 6. miejsce w Premier League z dorobkiem 53 punktów. Manchester United wciąż ma szanse na wywalczenie awansu do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, bowiem Anglia prawdopodobnie otrzyma dodatkowe miejsce w rozgrywkach. Jednak, aby zagrać w Champions League, muszą zająć przynajmniej 5. miejsce. Na tę chwilę do Tottenhamu tracą siedem oczek, a Koguty mają jeden mecz rozegrany mniej.