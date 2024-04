News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Victor Lindelof

Victor Lindelof na liście życzeń Galatasaray

Obecny sezon nie ułożył się po myśli Manchesteru United. „Czerwone Diabły” bardzo szybko pożegnały się z rozgrywkami Ligi Mistrzów, a także zajmują odległe miejsce w ligowej tabeli. Bardzo możliwe, że na Old Trafford dojdzie do trzęsienia ziemi w letnim okienku transferowym, aby klub w przyszłej kampanii włączył się do walki o trofea.

Jednym z piłkarzy, który może opuścić Manchester United po sezonie jest Victor Lindelof. Kontrakt reprezentanta Szwecji z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. „Czerwone Diabły” mają latem rozważyć oferty transferowe, który wpłyną za środkowego defensora.

Najnowsze informacje w sprawie Victora Lindelof przekazał serwis „A Spor”. Jak donoszą tureccy dziennikarze, zawodnik Manchesteru United wzbudził poważne zainteresowanie Galatasaray. Klub ze Stambułu latem chce dokonać roszad w środkowej strefie defensywy, a szwedzki stoper miałby być jednym ze wzmocnień. Jednak na dalsze informacje w sprawie 29-letniego zawodnika z pewnością będziemy musieli poczekać do końca trwającego sezonu.

Victor Lindelof rozgrywa całkiem solidną kampanię. Reprezentant Szwecji, ze względu na plagę kontuzji w Manchesterze United, często był zmuszony występować na lewej obronie. 29-latek jednak poradził sobie dość dobrze, choć nie było wysokich oczekiwań wobec jego występów na tej właśnie pozycji.

Sprawdź także: Man United wzmocni się na koniec sezonu. Pomocnik wraca po kontuzji