SSC Napoli – AS Roma: typy, kursy, zapowiedź (28.04.2024)

SSC Napoli - AS Roma: typy i kursy na mecz Serie A. Niedziela we włoskiej piłce upłynie pod znakiem szlagieru w lidze włoskiej. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:00.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AS Roma

SSC Napoli AS Roma Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2024 13:14 .

SSC Napoli – AS Roma, typy na mecz i przewidywania

Dziewięć punktów dzieli obie ekipy przed szlagierem na Stadio Diego Armando Maradona. AS Roma koncentruje się na tym, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. SSC Napoli natomiast skupia się na walce o awans do europejskich pucharów. Obie ekipy do swojej bezpośredniej potyczki podejdą w różnych nastrojach. Giallorossi ostatnio pokonali Udinese Calcio w dokończonym meczu. Z kolei Partenopei musieli uznać wyższość Empoli. Tymczasem ciekawe jest to, że rzymianie tracili pierwsi bramkę w trzech z ostatnich pięciu spotkań przeciwko Błękitnym. To może być ciekawy scenariusz na spotkanie. Mój typ: SSC Napoli pierwszy gol – TAK.

SSC Napoli – AS Roma, sytuacja kadrowa

Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach Napoli nie będą mogli wystąpić Mathias Olivera oraz Nikita Contini. Z kolei w Romie zabraknie Diego Llorente oraz Leandro Paredesa.

SSC Napoli – AS Roma, ostatnie wyniki

Neapolitańczycy w czterech ostatnich spotkaniach przegrali dwukrotnie. Napoli nie spisało się w meczach z Empoli (0:1) oraz z Atalantą (0:3). Zremisowało natomiast z Frosinone Calcio (2:2). Z kolei pełną pulę neapolitańska ekipa wywalczyła w starciu z Monzą (4:2).

Rzymianie natomiast od momentu, gdy stery nad tą ekipą przejął Daniele De Rossi, to zachwyca. AS Roma ostatnio przegrała tylko z Bolognią (1:3). Z kolei zwycięstwa zaliczyła w Lidze Europy z AC Milan (1:0 i 2:1). Z kolei ostatnio pokonała Udinese Calcio (2:1).

SSC Napoli – AS Roma, historia

Obie drużyny grały ze sobą po raz ostatni w grudniu. Wówczas jeszcze pod wodzą Jose Mourinho piłkarze AS Roma wygrali 2:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami dwa razy górą byli neapolitańczycy, raz rzymianie i w dwóch starciach miał miejsce remis.

SSC Napoli – AS Roma, kursy

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom. Kurs na wygraną SSC Napoli kształtuje się na poziomie 1.91-1.95. Remis wyceniono na 3.55-3.70. Z kolei opcję na zwycięstwo AS Roma kształtuje się na poziomie 3.80-4.00. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

SSC Napoli – AS Roma, przewidywane składy

Napoli: Meret – Rui, Jesus, Rrahmani, Lorenzo, Zieliński, Lobotka, Anguissa, Kwaracchelia, Politano, Osimhen

AS Roma: Svillar – Angelino, Huijsen, Mancini, Celik, Pellegrini, Cristante, Bove, El-Shaarawy, Dybala, Abraham.

SSC Napoli – AS Roma, typ kibiców

SSC Napoli – AS Roma, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie w ramach 34. kolejki ligi włoskiej będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie z udziałem SSC Napoli – AS Roma zacznie się w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 18:00.

