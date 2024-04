PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Man United chce pozbyć się Varane’a oraz Martiala

Jeśli wierzyć medialnym spekulacjom, to Manchester United w najbliższym letnim okienku transferowym może opuścić nawet kilkunastu zawodników. Wśród piłkarzy będących na wylocie z Old Trafford są między innymi Anthony Martial oraz Raphael Varane. Kontrakty obu Francuzów obowiązują tylko do 30 czerwca i choć włodarze Czerwonych Diabłów mają opcję przedłużenia umów, to po prostu z niej nie skorzystają.

Takie informacje przekazał Mark Ogden z redakcji stacji telewizyjnej “ESPN”. Wspomniany dziennikarz uważa również, że przyszłość Marcusa Rashforda stoi pod znakiem zapytania, choć nie wzbudza on wielkiego zainteresowania na rynku. Reprezentant Anglii w swoim macierzystym zespole zarabia ogromne pieniądze, a plotki łączące gwiazdę Manchesteru United z Paris Saint-Germain podobno mają niewiele wspólnego z prawdą.

Raphael Varane koszulkę Czerwonych Diabłów przywdziewa od sierpnia 2021 roku, kiedy to doświadczony obrońca trafił na Old Trafford za 40 milionów euro z Realu Madryt. Zdecydowanie dłużej w drużynie Red Devils przebywa Anthony Martial – były napastnik AS Monaco szeregi Manchesteru United wzmocnił w 2015 roku. 31-letni stoper jest przymierzany do ekip z Arabii Saudyjskiej, a 28-letniego snajpera ma obserwować Inter Mediolan.