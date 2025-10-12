Rafael Benitez łączony z klubem Premier League. Szykuje się głośny powrót

Rafael Benitez od ponad roku pozostaje bez pracy. Według "Football Insider', hiszpański szkoleniowiec może zastąpić Ange Postecoglou na stanowisku menedżera Nottingham Forest.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rafael Benitez

Nottingham Forest rozważa zatrudnienie Rafaela Beniteza

Rafael Benitez w sezonie 2023/24 prowadził Celtę Vigo, jednak po 33 meczach został zwolniony z funkcji szkoleniowca. 65-letni trener ma za sobą bogatą karierę. W przeszłości prowadził między innymi Chelsea, Real Madryt oraz Liverpool. Jego największym sukcesem pozostaje triumf w Lidze Mistrzów z The Reds w 2005 roku. Niedawno w rozmowie z „The Telegraph” Benitez przyznał, że chciałby wrócić do pracy w Premier League, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Według doniesień „Football Insider”, Nottingham Forest rozważa zatrudnienie doświadczonego Hiszpana w przypadku zwolnienia Ange Postecoglou. Klub z City Ground planuje zatrzymać obecnego szkoleniowca przynajmniej do wznowienia rozgrywek po październikowej przerwie reprezentacyjnej, a jego pozycja staje się coraz słabsza. Drużyna od blisko dwóch miesięcy czeka na ligowe zwycięstwo, a po siedmiu kolejkach Premier League zajmuje 17. miejsce w tabeli, mając zaledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową.

Nastroje w klubie są napięte. Kibice coraz głośniej wyrażają swoje niezadowolenie. Po ostatniej porażce z Midtjylland w Lidze Europy trybuny domagały się zwolnienia Postecoglou. Jak donoszą źródła, zawodnicy również tracą wiarę w metody szkoleniowca, narzekając na brak stabilizacji i częste rotacje w składzie.

Jeśli właściciel klubu zdecydują się na zmianę menedżera, Benitez ma być głównym kandydatem do przejęcia drużyny. Doświadczony Hiszpan, znany z taktycznego pragmatyzmu i umiejętności wyprowadzania zespołów z kryzysu, mógłby być rozwiązaniem, które pozwoli Nottingham oddalić się od strefy spadkowej.