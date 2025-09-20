Benitez chce wrócić do Premier League. Ten klub szuka trenera

Rafa Benitez od półtora roku pozostaje na bezrobociu. W rozmowie z The Telegraph zdradził, że chciałby wrócić do pracy w Premier League. Aktualnie za nowym szkoleniowcem rozgląda się West Ham United.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rafael Benitez

Rafa Benitez myśli o pracy w Premier League

Rafael Benitez to hiszpański trener, którego najbardziej można kojarzyć z pracy w Liverpoolu w latach 2004-2010. Razem z The Reds sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów w 2005 roku. W pamiętnym finale na stadionie w Stambule jego zespół pokonał AC Milan w rzutach karnych. Warto przypomnieć, że Rossoneri wygrywali do przerwy (3:0), lecz Liverpool w siedem minut doprowadził do remisu.

Benitez w swoim CV ma również takie kluby jak Real Madryt, Inter Mediolan, SSC Napoli czy Newcastle United i Valencię, z którą dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii w 2002 i 2004 roku. Ostatnią drużyną, z jaką pracował była Celta Vigo, z której został zwolniony w marcu 2024 roku. Od tego czasu pozostaje na bezrobociu, które trwa już ponad półtora roku.

Ostatnio udzielił wywiadu dla portalu The Telegraph. Jedno z pytań dotyczyło powrotu na ławkę trenerską. 65-latek stwierdził, że wciąż chce pracować w roli trenera. Co więcej, wskazał nawet konkretny kierunek, jakim jest Anglia, a więc Premier League.

– To źle dla trenera, gdy postrzega się go jako emeryta. Ludzie wciąż pytają mnie, czy chciałbym wrócić do trenowania. Oczywiście, że chcę, szczególnie w Anglii i Europie. Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że jestem skończony. Wciąż się rozwijam – powiedział Rafa Benitez.

Warto dodać, że aktualnie w Premier League za nowym trenerem rozgląda się West Ham United. Młoty notują kiepski start sezonu, więc Graham Potter nie może być pewny przyszłości. Ostatnio z pracą w Londynie łączono Nuno Espirito Santo.