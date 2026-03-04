Lewandowski po złamaniu oczodołu. Jest jasny sygnał przed kolejnym meczem

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski będzie gotowy na mecz z Athletic

Robert Lewandowski to jeden z najskuteczniejszych zawodników w tej kampanii w FC Barcelona. Więcej trafień w La Liga mają tylko Ferran Torres oraz Lamine Yamal. Tymczasem ostatnio na temat stanu zdrowia reprezentanta Polski konkretną informację przekazał Fabrizio Romano w swoich mediach społecznościowych.

„Robert Lewandowski wraca do zdrowia i może wystąpić w kolejnym meczu Barcelony na San Mames w masce, którą będzie nosił po urazie” – brzmi wiadomość opublikowana przez insidera na platformie X.

Kapitan reprezentacji Polski trafił do ekipy z Camp Nou w lipcu 2022 roku z Borussia Dortmund. Barcelona wyłożyła na transakcję z udziałem zawodnika 45 milionów euro. W tym sezonie Lewandowski wystąpił łącznie w 32 spotkaniach, notując w nich 14 trafień i trzy asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć już w najbliższą sobotę. Katalończycy zmierzą się w roli gościa z Athletic Bilbao.

Oba zespoły zagrają ze sobą po raz pierwszy od stycznia tego roku. Barcelona wówczas w ramach turnieju o Superpuchar Hiszpanii pewnie pokonała Basków (5:0). Ogólnie obie drużyny zmierzą się ze sobą w sobotę po raz trzeci w tym sezonie. W pierwszym meczu La Liga między tymi ekipami górą również była Barcelona, wygrywając różnicą trzech trafień z zespołem z Bilbao (4:0).