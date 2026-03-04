Lewandowski po złamaniu oczodołu. Jest jasny sygnał przed kolejnym meczem

17:44, 4. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Robert Lewandowski doznał ostatnio niecodziennej w piłce nożnej kontuzji złamania oczodołu. Nowe wieści na temat Polaka przekazał dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski będzie gotowy na mecz z Athletic

Robert Lewandowski to jeden z najskuteczniejszych zawodników w tej kampanii w FC Barcelona. Więcej trafień w La Liga mają tylko Ferran Torres oraz Lamine Yamal. Tymczasem ostatnio na temat stanu zdrowia reprezentanta Polski konkretną informację przekazał Fabrizio Romano w swoich mediach społecznościowych.

„Robert Lewandowski wraca do zdrowia i może wystąpić w kolejnym meczu Barcelony na San Mames w masce, którą będzie nosił po urazie” – brzmi wiadomość opublikowana przez insidera na platformie X.

Kapitan reprezentacji Polski trafił do ekipy z Camp Nou w lipcu 2022 roku z Borussia Dortmund. Barcelona wyłożyła na transakcję z udziałem zawodnika 45 milionów euro. W tym sezonie Lewandowski wystąpił łącznie w 32 spotkaniach, notując w nich 14 trafień i trzy asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć już w najbliższą sobotę. Katalończycy zmierzą się w roli gościa z Athletic Bilbao.

Oba zespoły zagrają ze sobą po raz pierwszy od stycznia tego roku. Barcelona wówczas w ramach turnieju o Superpuchar Hiszpanii pewnie pokonała Basków (5:0). Ogólnie obie drużyny zmierzą się ze sobą w sobotę po raz trzeci w tym sezonie. W pierwszym meczu La Liga między tymi ekipami górą również była Barcelona, wygrywając różnicą trzech trafień z zespołem z Bilbao (4:0).

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź