Guardiola chce zatrzymać gwiazdora. Man City zaproponuje mu nową umowę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Phil Foden przedłuży kontrakt z Manchesterem City?

Manchester City wrócił na właściwe tory po bardzo nieudanym sezonie 2024/2025. W obecnej kampanii zespół The Citizens prezentuje się znacznie lepiej, a duża w tym zasługa między innymi Phila Fodena. 25-letni pomocnik znajduje się w znakomitej formie, regularnie przyczyniając się do zwycięstw swojej drużyny. Jego doskonałe występy w trwających rozgrywkach szczególnie cieszą trenera ekipy Obywateli – Pepa Guardiolę – który od dawna widzi w nim kluczowego zawodnika dla przyszłości angielskiego klubu.

Hiszpański szkoleniowiec jest zachwycony postawą wszechstronnego piłkarza i chce, by ten pozostał w Manchesterze na dłużej. Jak poinformował w mediach społecznościowych Nicolo Schira, Guardiola miał zalecić władzom klubu przedłużenie kontraktu z Fodenem. Aktualna umowa Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a nowa miałaby zostać wydłużona do 2030 roku. Wszystko wskazuje na to, że obie strony są zainteresowane kontynuowaniem współpracy, a rozmowy w tej sprawie ruszą w najbliższych tygodniach.

Phil Foden jest wychowankiem Manchesteru City, w którego barwach rozegrał już 333 spotkania, zdobywając 104 bramki i notując 64 asysty. Jako piłkarz zespołu The Citizens sięgnął po sześć mistrzostw Premier League oraz jedną Ligę Mistrzów. Ofensywny pomocnik, mogący zagrać także na skrzydle, jest wyceniany na około 80 milionów euro.