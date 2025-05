Premier League czeka na ostatniego beniaminka. Wyłoni go wielki finał baraży na Wembley. Do Sheffield United dołączy Sunderland.

Sportimage Ltd / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sheffield United i Sunderland

Premier League: kto awansuje? Zostało ostatnie miejsce!

Leeds United i Burnley – te dwie ekipy zakończyły sezon 2024/5 w Championship na dwóch czołowych lokatach i wywalczyły bezpośredni awans do Premier League. Natomiast na miejscach uprawniających do gry w barażach uplasowały się Sheffield United, Sunderland, Coventry City i Bristol City.

Szable mierzyły się z The Robins, a Czarne Koty czekała rywalizacja z The Sky Blues. Sheffield nie dało żadnych szans ekipie z Ashton Gate – podopieczni Chrisa Waldera w dwumeczu wygrali 6:0, oba pojedynki kończąc wynikiem 3:0. Jak przebiegały zmagania Sunderlandu z Coventry? Pierwsza odsłona tego starcia zakończyła się wynikiem 2:1 dla The Black Cats.

Rewanż zaplanowano na Stadium of Light. Gospodarze tej potyczki postanowili „przebudować” swój obiekt, by ograniczyć atuty rywali. Wprawdzie Coventry nie zdołało zdobyć bramki po stałym fragmencie gry, ale w 76. minucie Ephron Mason-Clark strzelił gola po szybkim ataku i w ten sposób jego drużyna doprowadziła do dogrywki. Gdy wydawało się, że Sunderland opadł z sił i nie zdoła poradzić sobie z naporem rywali. podopieczni Régisa Le Brisa w trzeciej minucie doliczonego czasu gry zdobyli decydującą bramkę – Daniel Ballard skorzystał z dogrania Enzo Le Fee i zapewnił Czarnym Kotom wycieczkę na Wembley.

Finał baraży o Premier League jest nazywany „najbardziej wartościowym meczem świata”. Te drużyna, która wygra spotkanie w Londynie i awansuje do krajowej elity, może zarobić około 265 milionów funtów (315 miliony euro) dodatkowych przychodów z umów telewizyjnych, sponsoringu i innych dochodów.