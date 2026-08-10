70 milionów euro na stole? Barcelona jest coraz bliżej transferowego hitu

FC Barcelona coraz mocniej wierzy w transfer Rodriego z Manchesteru City. Negocjacje trwają, a całkowita wartość transakcji może sięgnąć nawet 70 milionów euro łącznie.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona ruszyła po gwiazdę Manchesteru City. Jest coraz większy optymizm

FC Barcelona nie zamierza odpuszczać walki o Rodriego. Co prawda Manchester City odrzucił pierwszą propozycję klubu z La Liga. Niemniej rozmowy pomiędzy stronami są kontynuowane. Według informacji ESPN w ekipie z Camp Nou panuje coraz większy optymizm w sprawie finalizacji hitowego transferu.

Kluczowe znaczenie ma stanowisko samego zawodnika. Rodri miał już uzgodnić z Barceloną wstępne warunki dotyczące współpracy, a jego preferencja dotycząca przeprowadzki do mistrzów Hiszpanii pozwoliła klubowi wyprzedzić Real Madryt w wyścigu o podpis reprezentanta kraju.

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Barcelona przyspieszyła działania po problemach zdrowotnych Frenkiego de Jonga. Kontuzja pomocnika sprawiła, że władze klubu zaczęły jeszcze intensywniej poszukiwać zawodnika mogącego wzmocnić środek pola. Wybór padł właśnie na Rodriego, który jest postrzegany jako idealne rozwiązanie.

Nie oznacza to jednak, że transfer jest przesądzony. Największą przeszkodą pozostaje Manchester City. Angielski klub odrzucił pierwszą ofertę, ale negocjacje nie zostały zerwane. Wręcz przeciwnie, ponieważ obie strony nadal rozmawiają o warunkach potencjalnej operacji.

Na stole może znaleźć się pakiet o łącznej wartości mniej więcej 70 milionów euro. Jak podkreśla źródło, nie musi to jednak oznaczać stałej kwoty odstępnego. W finalnym porozumieniu mogą znaleźć się również bonusy i inne elementy uzależnione od spełnienia określonych warunków.