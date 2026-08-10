Man United poluje na reprezentanta Senegalu. Wyłoży 50 milionów euro?

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Camara

Lamine Camara przymierzany do Manchesteru United

Lamine Camara uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników występujących w topowych europejskich ligach. 22-letni Senegalczyk jest czołowym pomocnikiem Ligue 1, mimo stosunkowo młodego wieku. Nic więc dziwnego, że perspektywiczny piłkarz wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jego rozwój bacznie obserwują giganci, którzy widzą w nim zawodnika gotowego na kolejny krok w karierze.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów mających chrapkę na sprowadzenie Camary jest między innymi Manchester United. Mimo poważnego wzmocnienia środka pola w obecnym oknie transferowym Czerwone Diabły mogą jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w tym sektorze boiska. Angielski potentat musiałby jednak zapłacić aż 50 milionów euro, ponieważ AS Monaco nie zamierza schodzić z ceny.

Młody playmaker z powodzeniem występuje w barwach drużyny z Księstwa od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stade Louis II z FC Metz za około 15 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi aktualnie 40 milionów euro, a kontrakt reprezentanta Senegalu obowiązuje do 2029 roku.