Man United poluje na reprezentanta Senegalu. Wyłoży 50 milionów euro?

18:27, 10. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Lamine Camara jest czołowym pomocnikiem w Ligue 1. Jak dowiedział się Ekrem Konur, 22-letni Senegalczyk wzbudził zainteresowanie Manchesteru United.

Lamine Camara
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Camara

Lamine Camara przymierzany do Manchesteru United

Lamine Camara uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników występujących w topowych europejskich ligach. 22-letni Senegalczyk jest czołowym pomocnikiem Ligue 1, mimo stosunkowo młodego wieku. Nic więc dziwnego, że perspektywiczny piłkarz wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jego rozwój bacznie obserwują giganci, którzy widzą w nim zawodnika gotowego na kolejny krok w karierze.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z klubów mających chrapkę na sprowadzenie Camary jest między innymi Manchester United. Mimo poważnego wzmocnienia środka pola w obecnym oknie transferowym Czerwone Diabły mogą jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w tym sektorze boiska. Angielski potentat musiałby jednak zapłacić aż 50 milionów euro, ponieważ AS Monaco nie zamierza schodzić z ceny.

Młody playmaker z powodzeniem występuje w barwach drużyny z Księstwa od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stade Louis II z FC Metz za około 15 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi aktualnie 40 milionów euro, a kontrakt reprezentanta Senegalu obowiązuje do 2029 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości