Bezos bliski wejścia do świata piłki! Wielkie pieniądze dla giganta Premier League

Jeff Bezos wchodzi w skład konsorcjum, które najprawdopodobniej zainwestuje w Liverpool. Ma przejąć około 30 procent akcji angielskiego giganta - informuje Sky Sports.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jeff Bezos

Bezos wejdzie do Liverpoolu. Ponad miliard funtów za udziały

Jeff Bezos, założyciel Amazona i trzeci najbogatszy człowiek na świecie, jest o krok od wejścia do poważnej piłki. Biznesmen wchodzi w skład konsorcjum, które prowadzi zaawansowane negocjacje z Fenway Sports Group w sprawie przejęcia części akcji Liverpoolu. Sky Sports twierdzi, że do porozumienia może dojść jeszcze w tym tygodniu.

W ramach tej umowy grupa inwestycyjna miałaby przejąć około 30 procent udziałów. Koszt takiej operacji wyniósłby 1,35 miliarda funtów – to oznacza, że łączna wartość Liverpoolu to obecnie około 4,5 mld funtów. Szefostwo Fenway Sports Group, które od 2010 roku jest głównym udziałowcem angielskiego giganta, potwierdziło trwające rozmowy w tej głośnej sprawie.

A consortium including Jeff Bezos is close to agreeing to buy a large minority stake in Liverpool 💰 pic.twitter.com/CtN2vl2Soc — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 10, 2026

Dla Liverpoolu byłby to potężny ruch, który pozwoliłby działać na rynku transferowym z jeszcze większym przytupem. Tego lata wydano na transfer nieco ponad 100 milionów euro – do drużyny dołączyli Jeremy Jacquet oraz Victor Munoz. Lada moment klub ogłosi także przybycie Ronalda Araujo z Barcelony, a do tego konsekwentnie walczy o Bradleya Barcolę, jedną z gwiazd Paris Saint-Germain.

W minionym sezonie Liverpool zajął tylko piąte miejsce w tabeli Premier League. Po zwolnieniu Arne Slota klub postawił na Andoniego Iraolę.