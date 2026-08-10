Mourinho zablokował transfer! Ten piłkarz zostaje w Realu Madryt

Endrick był nastawiony na transfer, ale zostaje w Realu Madryt. Jose Mourinho zablokował jego wypożyczenie i chce go mieć do dyspozycji w przyszłym sezonie - informuje "AS".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Endrick zostaje w Realu. To decyzja Mourinho

Endrick w ostatnich dniach był łączony z opuszczeniem Santiago Bernabeu. Real Madryt miał uznać, że dobrym rozwiązaniem będzie kolejne wypożyczenie, gdyż ten miałby problem z regularnym graniem. Zabiegała o niego Aston Villa, a dla Brazylijczyka kierunek Premier League był priorytetowy. Teraz nastąpił jednak poważny zwrot akcji – Jose Mourinho zdecydował się zablokować transfer napastnika.

Portugalski menedżer uważa, że Endrick może być ważną postacią w drużynie i mocno na niego liczy. Poprosił więc klub, aby zerwać wszelkie rozmowy na temat wypożyczenia. To decyzja, którą osobiście wspiera Florentino Perez, będący wielkim fanem umiejętności młodego zawodnika. „AS” przekonuje, że Endrick nigdzie się nie wybiera i w przyszłym sezonie będzie grał dla hiszpańskiego giganta.

🚨💣 José Mourinho believes that Endrick could be an IMPORTANT player for Real Madrid this season.



The coach told the club to END all talks of a loan.



Florentino Pérez supports the decision, as he really loves the player.



Endrick himself has accepted the decision, and feels up… pic.twitter.com/YgXXS00GVN — Madrid Zone (@theMadridZone) August 10, 2026

Endrick już poznał decyzję Mourinho i w pełni ją zaakceptował. Ma świadomość, że przed nim ciężka praca, ale wierzy, że uda mu się wywalczyć miejsce w składzie.

Brazylijczyk ma za sobą bardzo dobry czas we Francji. Wypożyczenie do Olympique’u Lyon okazało się strzałem w dziesiątkę. Z tego właśnie powodu Real rozmyślał nad kolejnym transferem czasowym, natomiast to do Mourinho należało w tej sprawie ostateczne słowo.