Arteta gotowy oddać gwiazdora. O transferze myślą Chelsea i Real

Martin Zubimendi może opuścić w tym okienku Arsenal. Nie jest wypychany, natomiast klub postanowił go wycenić i poczeka na ewentualne oferty Chelsea czy Realu Madryt - informuje "Mundo Deportivo".

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Zubimendi na sprzedać? Chelsea i Real tylko na to czekają

Arsenal sięgnął tego lata po Bruno Guimaraesa z Newcastle United. To hitowy transfer w skali całej Premier League, bowiem mowa o zawodniku, który był absolutną czołówką na swojej pozycji. Sroki nie były w stanie dłużej go zatrzymać, więc Brazylijczyk wylądował na Emirates Stadium. Co ciekawe, ten ruch zwiększa szanse na przeprowadzkę Martina Zubimendiego, który przecież trafił do Londynu raptem przed rokiem.

Hiszpan był ważną postacią w drużynie Mikela Artety, ale po przybyciu Guimaraesa może zostać zdegradowany do roli rezerwowego. Arsenal nie wyklucza więc jego sprzedaży. Co istotne – piłkarz nie jest wypychany, natomiast otrzymał konkretną wycenę, a klub będzie monitorował jego sytuację na rynku. „Mundo Deportivo” informuje, że mistrzów Anglii zadowoli kwota w postaci 78 milionów funtów.

Nad potencjalnym transferem Zubimendiego pochylili się włodarze Chelsea oraz Realu Madryt. The Blues rozglądają się za potencjalnym następcą Enzo Fernandeza, o którego zabiega Manchester City. Królewscy natomiast nie wykluczają, że sprowadzą innego pomocnika, skoro nie udało im się wytransferować z Manchesteru City Rodriego. Arteta oczywiście wolałby mieć do dyspozycji 27-latka, ale wiele zależy również od nastawienia samego zainteresowana.