Manchester City zapłaci 100 milionów euro za gwiazdę mundialu

Ayyoub Bouaddi, który błyszczał na mistrzostwach świata, przenosi się do Manchesteru City. Jak podaje Sacha Tavolieri, angielski gigant zapłaci za niego około 100 milionów euro.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi o krok od Manchesteru City

Manchester City jest zmuszony sprowadzić nowego pomocnika, gdyż Rodri wyraził chęć przeprowadzki do Barcelony. Wszystko wskazuje na to, że angielski klub wybrał już zawodnika, który zajmie miejsce doświadczonego Hiszpana w ekipie Obywateli. Mianowicie, gigant Premier League najpewniej postawi na gwiazdę ostatnich mistrzostw świata, która od dłuższego czasu znajduje się na radarach największych europejskich klubów.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Sacha Tavolieri, o krok od przenosin do Manchesteru City jest bowiem Ayyoub Bouaddi. Anglicy osiągnęli pełne porozumienie z Lille w sprawie pozyskania 18-letniego pomocnika. Marokańczyk ma kosztować około 100 milionów euro, co nie jest zaskoczeniem, ponieważ młody zawodnik uchodzi za wielki talent. Warunki jego indywidualnego kontraktu zostały ustalone już wcześniej.

Urodzony we Francji ośmiokrotny reprezentant Maroka ma za sobą świetny występ na mundialu, podczas którego pomógł swojej drużynie narodowej dotrzeć do ćwierćfinału. Na boiskach Ligue 1 rozegrał 63 spotkania i zanotował 2 asysty. Mierzący 186 centymetrów pomocnik przeszedł wszystkie szczeble szkolenia w LOSC Lille. O jego względy zabiegało wielu europejskich potentatów, lecz ostatecznie to Manchester City okazał się najskuteczniejszy.