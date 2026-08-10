Liverpool ściągnął gwiazdę Barcelony. Sensacyjny ruch stał się faktem

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Araujo piłkarzem Liverpoolu. Oficjalny komunikat

Ronald Araujo w najbliższym sezonie będzie występował dla Liverpoolu. W poniedziałkowy wieczór jego przeprowadzka została sfinalizowana, a transfer oficjalnie ogłoszony. Na Anfield trafia w ramach rocznego wypożyczenia z Barcelony. Kluby ustaliły również kwotę potencjalnego wykupu, która zdaniem mediów wynosi 55 milionów euro.

Dla Dumy Katalonii to ruch przede wszystkim korzystny pod kątem finansowym, bowiem Liverpool ma pokryć jego pełne wynagrodzenie. Araujo zdecydował się na transfer po tym, jak Hansi Flick poinformował go, że w kolejnym sezonie będzie tylko rezerwowym. The Reds ściągają natomiast zawodnika, który w razie konieczności może występować także na prawej stronie defensywy.

– Myślę, że to był dla mnie idealny ruch na tym etapie mojej kariery. Myślę, że to był ruch, który musiałem podjąć. Gdy tylko usłyszałem o zainteresowaniu ze strony Liverpoolu, wszystko zaczęło działać naprawdę, naprawdę szybko. Jak już mówiłem, jestem niesamowicie szczęśliwy, że tu jestem i nie mogę się doczekać, żeby zacząć grać dla tego klubu. Cieszę się. To był właściwy ruch w odpowiednim czasie – przekazał Urugwajczyk, cytowany przez oficjalne media klubu.

We have agreed a deal to sign Ronald Araujo on loan from FC Barcelona for the 2026-27 season, subject to a successful work permit application and international clearance 🙌🔴 pic.twitter.com/RGfTzawvqR — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

Dla Araujo to zmiana po sześciu latach, bowiem był związany z Barceloną od 2020 roku. Niewykluczone, że na Camp Nou już nie wróci.